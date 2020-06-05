В Буффало, США, во время акции протеста полицейские сбили с ног 75-летнего мужчину. Он упал и разбил голову. Двух копов уже отстранили от исполнения обязанностей.

Пострадавший сейчас в больнице

Полиция начала расследование инцидента, об этом сообщил мэр Буффало Байрон Браун. Имен провинившихся копов не сообщают, информируют NBCnews.

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Относительно пострадавшего, то, заявил мэр, он сейчас находится в больнице, его состояние – тяжелое, но стабильное.

Что известно об инциденте

Видео попало в сеть 4 июня. На нем видно, что пожилой человек подошел что-то сказать полицейским. Правоохранители накричали на него, а затем один из них толкнул протестующего. Мужчина упал, а под его головой появилась лужа крови.

Отметим, что сейчас США охвачены протестами против произвола полиции.

Коротко о протестах в США