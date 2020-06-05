Не учатся на ошибках: в США копы сбили с ног дедушку во время протестов – видео
В Буффало, США, во время акции протеста полицейские сбили с ног 75-летнего мужчину. Он упал и разбил голову. Двух копов уже отстранили от исполнения обязанностей.
Пострадавший сейчас в больнице
Полиция начала расследование инцидента, об этом сообщил мэр Буффало Байрон Браун. Имен провинившихся копов не сообщают, информируют NBCnews.
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Относительно пострадавшего, то, заявил мэр, он сейчас находится в больнице, его состояние – тяжелое, но стабильное.
Что известно об инциденте
Видео попало в сеть 4 июня. На нем видно, что пожилой человек подошел что-то сказать полицейским. Правоохранители накричали на него, а затем один из них толкнул протестующего. Мужчина упал, а под его головой появилась лужа крови.
Отметим, что сейчас США охвачены протестами против произвола полиции.
Коротко о протестах в США
- 25 мая полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских прижал коленом шею мужчины. Флойд потерял сознание, его госпитализировали и он вскоре умер.
- После смерти Флойда США охватили протесты. Сейчас арестовали более 4 тысяч человек.
- Вместе с протестующими на улицы вышли грабители и мародеры.
- Есть пострадавшие и среди силовиков, и среди протестующих.
- В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме и Лондоне.