Не вчаться на помилках: у США копи збили з ніг дідуся під час протестів – відео
У Баффало, США, під час акції протесту поліцейські збили з ніг 75-річного чоловіка. Він упав та розбив голову. Двох копів уже усунули від виконання обов'язків.
Постраждалий зараз у лікарні
Поліція розпочала розслідування інциденту, про це повідомив мер Баффало Байрон Браун. Імен копів, що провинились, не повідомляють, інформують NBCnews.
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Щодо постраждалого, то заявив мер, він зараз перебуває у лікарні, його стан – важкий, проте стабільний.
Що відомо про інцидент
Відео потрапило в мережу 4 червня. На ньому видно, що літній чоловік підійшов щось сказати поліцейським. Правоохоронці накричали на нього, а згодом один з них штовхнув протестувальника. Чоловік упав, а під його головою з'явилась калюжа крові.
Зазначимо, що зараз США охоплені протестами проти свавілля поліції.
Коротко про протести в США
- 25 травня поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда. Один з поліцейських став коліном на шию чоловіка. Флойд втратив свідомість, його госпіталізували та він невдовзі помер.
- Після смерті Флойда США охопили протести. Наразі заарештували понад 4 тисячі людей.
- Разом з протестувальниками на вулиці вийшли грабіжники та мародери.
- Є постраждалі й серед силовиків, і серед протестувальників.
- У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.