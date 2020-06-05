У Баффало, США, під час акції протесту поліцейські збили з ніг 75-річного чоловіка. Він упав та розбив голову. Двох копів уже усунули від виконання обов'язків.

Постраждалий зараз у лікарні

Поліція розпочала розслідування інциденту, про це повідомив мер Баффало Байрон Браун. Імен копів, що провинились, не повідомляють, інформують NBCnews.

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Щодо постраждалого, то заявив мер, він зараз перебуває у лікарні, його стан – важкий, проте стабільний.

Що відомо про інцидент

Відео потрапило в мережу 4 червня. На ньому видно, що літній чоловік підійшов щось сказати поліцейським. Правоохоронці накричали на нього, а згодом один з них штовхнув протестувальника. Чоловік упав, а під його головою з'явилась калюжа крові.

Зазначимо, що зараз США охоплені протестами проти свавілля поліції.

Коротко про протести в США