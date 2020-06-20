В США компания Dreyer's решила переименовать свое фирменное мороженое Eskimo Pie. Это название, считают в компании, может оскорбить эскимосов.

Мороженое назвали век назад

Eskimo Pie радует американцев своим вкусом еще с 1921 года. Однако над изменением названия задумались только сейчас. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Мы преданы делу достижения расового равноправия и считаем этот термин пренебрежительным,

– сказала главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.

Мороженое создали век назад Кристиан Нельсон и Рассел Стовер. Именно они и придумали название для десерта Eskimo Pie. На логотипе – эскимос в традиционной одежде. Нельсон и Стовер запатентовали свое вкусное творение. Компания Dreyer's выкупила десерт для производства в 2007 году.

Обратите внимание! В Dreyer's будут менять не только название мороженого, но и логотип. Поэтому мальчик-эскимос из упаковок исчезнет.

Кто такие эскимосы?

Эскимосы – коренные народы севера, населяющие территории от восточного края Чукотки до Гренландии.

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