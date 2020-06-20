Боятся обидеть эскимосов: в США меняют название знаменитого мороженого
В США компания Dreyer's решила переименовать свое фирменное мороженое Eskimo Pie. Это название, считают в компании, может оскорбить эскимосов.
Мороженое назвали век назад
Eskimo Pie радует американцев своим вкусом еще с 1921 года. Однако над изменением названия задумались только сейчас. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Мы преданы делу достижения расового равноправия и считаем этот термин пренебрежительным,
– сказала главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.
Мороженое создали век назад Кристиан Нельсон и Рассел Стовер. Именно они и придумали название для десерта Eskimo Pie. На логотипе – эскимос в традиционной одежде. Нельсон и Стовер запатентовали свое вкусное творение. Компания Dreyer's выкупила десерт для производства в 2007 году.
Кто такие эскимосы?
Эскимосы – коренные народы севера, населяющие территории от восточного края Чукотки до Гренландии.
Борьба с расовой дискриминацией в США
- Борьба с расовой дискриминацией в США особенно актуальна после волны протестов. Акции за равноправие небелого населения начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда. Мужчину задержали полицейские, один из них использовал удушающий прием. Флойд вскоре после этого умер.
- В рамках борьбы с расизмом в Нью-Йорке признали официальным День отмены рабства 19 июня. Праздник отмечают в 47 из 50 штатов.
- Также в США продолжается кампания по переименованию Дня Колумба 12 октября на День коренных народов. Ведь именно мореплавателя, который открыл Америку, критикуют за жестокое отношение к индейцам. Также считают, что именно с момента открытия Америки началась массовая торговля рабами.