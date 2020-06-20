У США компанія Dreyer’s вирішила перейменувати своє фірмове морозиво Eskimo Pie. Ця назва, вважають у компанії, може образити ескімосів.

Морозиво назвали століття тому

Eskimo Pie тішить американців своїм смаком ще з 1921 року. Проте над зміною назви замислились лише тепер. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Ми віддані справі досягнення расової рівноправності і вважаємо цей термін зневажливим,

– сказала головний маркетолог Dreyer's Елізабелл Маркес.

Морозиво створили століття тому Крістіан Нельсон та Рассел Стовер. Саме вони і вигадали назву для десерту Eskimo Pie. На логотипі – есімос у традиційному одязі. Нельсон та Стовер запатентували своє смачне творіння.

Компанія Dreyer’s викупила десерт для виробництва у 2007 році.

Зверніть увагу! У Dreyer’s мінятимуть не лише назву морозива, а й логотип. Отож хлопчик-ескімос з упаковок зникне.

Хто такі ескімоси? Ескімоси – корінні народи півночі, що населяють території – від східного краю Чукотки аж до Гренландії.

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