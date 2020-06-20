Бояться образити ескімосів: у США міняють назву знаменитого морозива
У США компанія Dreyer’s вирішила перейменувати своє фірмове морозиво Eskimo Pie. Ця назва, вважають у компанії, може образити ескімосів.
Морозиво назвали століття тому
Eskimo Pie тішить американців своїм смаком ще з 1921 року. Проте над зміною назви замислились лише тепер. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Ми віддані справі досягнення расової рівноправності і вважаємо цей термін зневажливим,
– сказала головний маркетолог Dreyer's Елізабелл Маркес.
Морозиво створили століття тому Крістіан Нельсон та Рассел Стовер. Саме вони і вигадали назву для десерту Eskimo Pie. На логотипі – есімос у традиційному одязі. Нельсон та Стовер запатентували своє смачне творіння.
Компанія Dreyer’s викупила десерт для виробництва у 2007 році.
Хто такі ескімоси?Ескімоси – корінні народи півночі, що населяють території – від східного краю Чукотки аж до Гренландії.
Боротьба з расовою дискримінацією у США
- Боротьба з расовою дискримінацією у США особливо актуальна після хвилі протестів. Акції за рівноправність небілого населення розпочались після смерті чорношкірого Джорджа Флойда. Чоловіка затримали поліцейські, один з них використав задушливий прийом. Флойд невдовзі після цього помер.
- У рамках боротьби з расизмом у Нью-Йорку визнали офіційним День скасування рабства 19 червня. Свято відзначають у 47 з 50 штатів.
- Також в США триває кампанія щодо перейменування Дня Колумба 12 жовтня на День корінних народів. Адже саме мореплавця, який відкрив Америку, критикують за жорстоке ставлення до індіанців. Також вважають, що саме з часу відкриття Америки розпочалась масова торгівля рабами.