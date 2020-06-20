У Нью-Йорку визнали святом День скасування рабства: відеозвернення Меланії Трамп
Дату звільнення рабів, 19 червня, у Нью-Йорку визнали офіційним святом. Вихідним для нью-йоркців цей день стане з 2021 року. З цієї нагоди перша леді США Меланія Трамп записала відеозвернення.
У Нью-Йорку 19 червня – свято з 2021 року
Про таке рішення розповів мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо. Наміри зробити цей день вихідним для цілого штату підтвердив і губернатор Ендрю Куомо, інформує ВВС.
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Історія Дня скасування рабства
Саме 19 червня 1865 року у штаті Техас оголосили, що всі американські раби отримали волю. Хоча на папері це рішення ухвалили за більш ніж 2 роки до цього, проте реалізувати його не вдавалось через Громадянську війну.
Саме Техас став першим штатом, де так зване Juneteenth визнали на офіційному рівні з 1980 року. Загалом День скасування рабства відзначають у 47 з 50 американських штатів.
Меланія Трамп написала відео з нагоди свята
Привітала американців зі святом і перша леді Меланія Трамп. В інстаграмі вона опублікувала відео, на якому читає історію Анджели Джонсон.
Сьогодні ми святкуємо Juneteenth – найстаріше національне свято закінчення рабства в США. На честь сьогодні я б хотіла поділитися історією Анджели Джонсон All Different Now, яка проливає світло на перше Juneteenth,
– написала Меланія Трамп.
Про що історія Анджели Джонсон?Анджела Джонсон – американська письменниця, твори якої призначені для дитячої аудиторії.
All Different Now ("Тепер все по-іншому") розповідає про перший день скасування рабства. Розповідь – від імені маленької дівчинки.
Мішель Обама теж присвятила пост Juneteenth
Про свято згадала і дружина 44-го президента США Барака Обами – Мішель.
Обоє моїх дідів були онуками рабів. Вони мігрували на північ у пошуках кращої далі. І навіть попри це, вони були позбавлені роботи та освіти через колір шкіри. Але вони рухались вперед з гідністю, виростили гарних дітей, приносили користь громаді та брали участь у кожних виборах,
– написала Мішель Обама.
Свято – актуальне через протести у США
Зазначимо, що офіційне відзначення Дня скасування рабства набуло особливої актуальності після нещодавніх подій у США. Країну сколихнули масштабні антирасистські протести після смерті темношкірого Джорджа Флойда. Флойда затримали поліцейські, один з них застосував задушливий прийом, після якого чоловік помер.