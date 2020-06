Дату освобождении рабов, 19 июня, в Нью-Йорке признали официальным праздником. Выходным для нью-йоркцев этот день станет с 2021 года. По этому случаю первая леди США Мелания Трамп записала видеообращение.

В Нью-Йорке 19 июня – праздник с 2021 года

О таком решении рассказал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Намерения сделать этот день выходным для целого штата подтвердил и губернатор Эндрю Куомо, информирует ВВС.

Это интересно Забудьте о расизме и дискриминации: подборка книг, которые заставляют задуматься

История Дня отмены рабства

Именно 19 июня 1865 года в штате Техас объявили, что все американские рабы получили свободу. Хотя на бумаге это решение приняли за более чем 2 года до этого, однако реализовать его не удавалось из-за Гражданской войны.

Именно Техас стал первым штатом, где так называемое Juneteenth признали на официальном уровне с 1980 года. В общем День отмены рабства отмечают в 47 из 50 американских штатов.

Мелания Трамп записала видео по случаю праздника

Поздравила американцев с праздником и первая леди Мелания Трамп. В инстаграме она опубликовала видео, на котором читает историю Анджелы Джонсон.

Сегодня мы празднуем Juneteenth – старейший национальный праздник окончания рабства в США. В честь сегодня я бы хотела поделиться историей Анджелы Джонсон All Different Now, которая проливает свет на первое Juneteenth,

– написала Мелания Трамп.

О чем история Анджелы Джонсон? Анджела Джонсон – американская писательница, произведения которой предназначены для детской аудитории.

All Different Now ("Теперь все по-другому") рассказывает о первом дне отмены рабства. Рассказ – от имени маленькой девочки.

Мишель Обама тоже посвятила пост Juneteenth

О празднике вспомнила и жена 44-го президента США Барака Обамы – Мишель.

Оба моих деда были внуками рабов. Они мигрировали на север в поисках лучшей дальше. И даже несмотря на это, они были лишены работы и образования из-за цвета кожи. Но они двигались вперед с достоинством, вырастили хороших детей, приносили пользу обществу и принимали участие в каждых выборах,

– написала Мишель Обама.

Праздник – актуальный из-за протестов в США

Отметим, что официальное празднование Дня отмены рабства приобрело особую актуальность после недавних событий в США. Страну всколыхнули масштабные антирасистские протесты после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Флойда задержали полицейские, один из них применил удушающий прием, после которого мужчина скончался.