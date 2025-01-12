Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США.

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США модернизировали ядерную бомбу

В США сообщили, что завершили модернизацию ядерной бомбы B61-12 LPU, что продлит срок ее службы еще на 20 лет. Как отмечают в Национальном управлении ядерной безопасности США, эти бомбы, которые запускаются с самолетов, имеют решающее значение для поддержания потенциала ядерного сдерживания.

Известно, что B61-12 LPU является последней модификацией ядерных бомб семейства B61, которые разворачиваются на базах Воздушных сил США и НАТО. Они имеют срок службы более 50 лет, что делает их самым старым оружием в арсенале ядерных запасов США.

В Национальном управлении ядерной безопасности США добавили, что модернизация B61-12 LPU началась в 2008 году. Главной целью стало замещение устаревших аналогов ядерных бомб, срок службы которых исчерпался.

После модернизации бомба имеет меньшую мощность, однако получила большую точность, ведь заменили хвостовое оперение.

Сейчас в США планируют перейти к производству нового поколения ядерных бомб – B61-13. Запуск производства этого вооружения планируется на 2026 год.

К слову, на сегодня США имеют примерно 3708 ядерных боеголовок. Из них развернуто менее половины – 1770 боеголовок.