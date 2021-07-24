США могли не появиться на карте: как вакцинация спасла страну

В США полностью вакцинировали половину взрослого населения. Речо о более 160 миллионов человек.

Вакцина, к сожалению, не дает полной защиты от болезни. Она все равно остается самым надежным средством защиты во времена пандемии.

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Доктор Энтони Фаучи – главный американский эксперт по коронавирусу и другим опасным заболеваниям – заявил, что 99% жителей США, чьи жизни в последние недели унесла пандемия, были не привиты.

Вакцинация снижает риск подхватить коронавирус

Статистика свидетельствует, что вакцинация снижает риск подхватить коронавирус и умереть от него даже не в разы, и не в десятки, а в сотни раз. Власти США открыто заявляют, что каждый патриот, желающий добра своей стране, должен пойти и сделать прививку.

На антипрививочников начинают смотреть не просто как на странных чудаков, а как на источник повышенной опасности. Ведь чем больше человек привьется, тем меньше вероятность появления новых, более опасных штаммов болезни.



Вакцинация снижает риск заражения коронавирусом / Фото Unsplash

Соответственно те, кто отказывается от вакцины, превращают свои организмы в полигоны для коронавируса. В теле антипрививочника болезнь беспрепятственно мутирует и размножается, благодаря чему на свет и появляются новые, более смертоносные ее разновидности, с которыми вакцинам справиться все сложнее.

Без вакцинации США могли не появиться на карте

Сами антипрививочники считают предателями всех остальных и выдумывают чудовищные в своей нелепости истории о том, что с помощью вакцин людей начинает контролировать то ли мировое правительство, то ли коварные инопланетяне. Из чего делают вывод, что долг настоящего американца – до последнего скрываться от медицинских бригад и не подставляться под иглу.

Между тем, одним из столпов современной американской нации является именно вакцинация. Если бы не прививки, США могли бы так и не появиться на карте.

В конце 18 века Джордж Вашингтон – один из отцов-основателей Соединенных Штатов, человек, решивший добиться независимости североамериканских колоний от Британской империи, возглавил армию повстанцев – Континентальную армию. Она вела тяжелые многолетние бои против хорошо вооруженных и отменно вышколенных британцев.



Джордж Вашингтон приказал всех поголовно вакцинировать / Картина из Metropolitan Museum of Art

Кроме вражеских снарядов и штыков, бойцам колониальной армии грозили и болезни – смертность от них порой превышала даже боевые потери. Особенно опасной была оспа. Вашингтон и сам переболел оспой за много лет до начала войны, правда в легкой форме.

Он видел, насколько опасна эта болезнь и понимал, что распространись она среди солдат Континентальной армии – британцам не с кем будет воевать, так как полки или будут выкошены болезнью, или бойцы обессилят настолько, что не смогут противостоять противнику.

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Поголовная вакцинация

Одним из первых распоряжений Вашингтона на посту главнокомандующего Континентальной армией был приказ о поголовной вакцинации всех своих подчиненных.

Для выполнения этой задачи были мобилизованы все более-менее опытные медики, вакцину приходилось производить буквально в полевых условиях, очень далеких от лабораторных.

Но Вашингтон и его медики справились. Они умудрились не только привить всех солдат и офицеров мятежных полков, но еще и организовать вакцинацию жителей тех городов, из которых им удалось выгнать британцев.



Вакцинировали не только солдат, но и горожан / Фото Unsplash

Эта масштабная, да еще и проведенная в тяжелое военное время кампания по вакцинации, спасла и Континентальную армию, и будущих американских граждан. Без нее Вашингтон имел все шансы проиграть британцам, прибывшим в Северную Америку уже вакцинированными.

Удивительно, что военные подвиги Джорджа Вашингтона и его армии широко известны, тогда как подвиги медицинские – мало кому известны. А ведь американская революция, а вместе с ней и американская демократия, стали возможны не только благодаря самоотверженности и отваге военных, но и благодаря труду врачей, не допустивших эпидемии смертельно опасной болезни.

Но самое удивительное состоит в том, что потомки тех, кто выжил и построил Америку, в том числе, и благодаря вакцине, теперь так отчаянно борются с вакцинацией.