Экс-посол США в Украине и действующий директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст отметил, что администрация Джо Байдена допустила очень серьезные ошибки по "Северному потоку-2".
Заметьте "Северный поток-2" должен быть остановлен, а Украина – интегрирована в НАТО, – Зеленский
Хербст напомнил, что Байден и госсекретарь США сначала активно выступали против газопровода.
Это серьезная ошибка, поскольку мы не останавливаем (строительство – 24 канал) трубопровода; влияние на Германию со стороны РФ усиливается; Россия получает способы обойти страны Восточной Европы, в частности, Украину, но не только,
– сказал Хербст.
Германия делает вид, что заявления Кремля ее не смущают
- Политик подчеркнул: Владимир Путин откровенно заявил, что поставки российского газа через Украину будут зависеть от поведения украинской стороны.
- Хербст отметил, что в Кремле делают аналогичные заявления уже на протяжении нескольких лет. В то же время Германия делает вид, что ее это не смущает.
- А значит, по словам политика, администрацию США устраивают такие подходы.
"Северный поток-2": последние новости
- Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе "Северного потока-2" Владимир Путин находится на пути к победе. В то же время "ничто полностью не согласовано, пока все не согласовано".
- Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова назвала газопровод российским оружием против Европы.
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Джо Байденом отметила, что Украина должна оставаться партнером в транзите газа.