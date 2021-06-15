Экс-посол США в Украине и действующий директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст отметил, что администрация Джо Байдена допустила очень серьезные ошибки по "Северному потоку-2".

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Хербст напомнил, что Байден и госсекретарь США сначала активно выступали против газопровода.

Это серьезная ошибка, поскольку мы не останавливаем (строительство – 24 канал) трубопровода; влияние на Германию со стороны РФ усиливается; Россия получает способы обойти страны Восточной Европы, в частности, Украину, но не только,

– сказал Хербст.

Германия делает вид, что заявления Кремля ее не смущают

Политик подчеркнул: Владимир Путин откровенно заявил, что поставки российского газа через Украину будут зависеть от поведения украинской стороны.

Хербст отметил, что в Кремле делают аналогичные заявления уже на протяжении нескольких лет. В то же время Германия делает вид, что ее это не смущает.

А значит, по словам политика, администрацию США устраивают такие подходы.

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