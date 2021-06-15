Експосол США в Україні та чинний директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст зауважив, що адміністрація Джо Байдена припустилася дуже серйозних помилок щодо "Північного потоку-2".

Зауважте "Північний потік-2" має бути зупинений, а Україна – інтегрована в НАТО, – Зеленський

Гербст нагадав, що Байден та держсекретар США спершу активно виступали проти газопроводу.

Це серйозна помилка, оскільки ми не зупиняємо (будівництво – 24 канал) трубопроводу; вплив на Німеччину з боку РФ посилюється; Росія отримує способи обійти країни Східної Європи, зокрема, Україну, але не тільки,

– зауважив Гербст.

Німеччина вдає, що заяви Кремля її не бентежать

Політик наголосив: Володимир Путін відверто заявив, що постачання російського газу через Україну залежатиме від поведінки української сторони.

Гербст зауважив, що у Кремлі роблять аналогічні заяви вже упродовж декількох років. Водночас Німеччина удає, що її це не бентежить.

Отже, за словами політика, адміністрацію США влаштовують такі підходи.

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