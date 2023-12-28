Журналисты написали об этом, ссылаясь на американских чиновников. Издание отмечает, что такие мирные переговоры, вероятно, будут означать передачу России по части украинской территории. В то же время, собеседник издания подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется.
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Что написали журналисты об изменениях в стратегии США
Белый дом и Пентагон публично до сих пор настаивают на необходимости полного изгнания российской армии из Украины. Однако ныне американские и европейские чиновники обсуждают перевод украинской армии в более сильную оборонительную позицию после "в основном неудачного контрнаступления",
– заявило издание.
В частности, усилия будут направлены на:
- усиление систем ПВО,
- строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и ровов вдоль северной границы Украины с Беларусью.
Кроме того, администрация Байдена сосредоточена на скорейшем возрождении собственной оборонной промышленности Украины.
"Единственный способ, которым эта война закончится, – это переговоры… Мы хотим, чтобы у Украины была самая сильная рука, когда это произойдет", — сказал официальный представитель Белого дома.
Также европейский дипломат в Вашингтоне рассказал, что Евросоюз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией.
В то же время собеседник заверил, что Соединенные Штаты не пытаются сдержать Украину с начала дальнейших контрнаступлений.
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Недавние заявления о возможных переговорах
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что статья издания The New York Times, где говорится, что Владимир Путин якобы "готов к переговорам", не соответствует действительности. Более того, по словам чиновника, она призывает к капитуляции.
- Иностранное издание написало со ссылкой на якобы близких к Кремлю бывших чиновников, что глава Кремля якобы по меньшей мере с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий.
- Однако Данилов заверил, что на самом деле Путин или его свита делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что вроде бы готовы к переговорам.