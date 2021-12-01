Соответствующее заявление Виктория Нуланд сделала, выступая на Киевском форуме по безопасности. Это произошло 1 декабря.

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Нуланд заявила, что переговоры насчет Донбасса зашли в тупик

Виктория Нуланд заявила, что Джо Байден хочет иметь "четкие, стабильные, предсказуемые" отношения между США и Россией.

"С другой стороны, он сказал (говорится о Байдене – 24 канал), что Соединенные Штаты никогда не прекратят защищать свои ценности. Среди которых права человека, свободы, защита таких людей, как господин Навальный (речь идет об Алексее – 24 канал) или защита наших интересов, которым может угрожать Россия или люди из России в контексте кибератак и так далее", – объяснила Нуланд.

Американский дипломат напомнила, "президент Путин вместо того, чтобы ускорить минскую дипломатию, как мы надеялись, выбрал вариант накопления своих вооруженных сил вблизи Украины".

Нуланд заявила, что из минских договоренностей "многое не выполняется". Но основное требование – "вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные и независимые выборы на Донбассе".

Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик,

– заявила Нуланд.

Однако она объяснила:

"мы верим в то, что США могут сыграть вспомогательную роль , как мы делали это в 2014 – 2016 годах, когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом";

, как мы делали это в 2014 – 2016 годах, когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом"; я думаю, мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-либо делать, а не просто говорить о минских соглашениях".

США пригрозили санкциями России

Мы решительны в своем послании Москве – если они будут делать шаги касательно дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом,

– заявила Нуланд.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США и все члены НАТО "всегда рядом" с Украиной и поддерживают ее стремление к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему".

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