США могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не те, которые требует Киев, – CNN

Украина требует гарантий безопасности от защитных партнеров, в том числе США, если наша страна таки не вступит в НАТО. Однако в США пока не готовы дать те гарантии, которые требует Украина.

Украина может отказаться от того, чтобы стать членом НАТО, пойдя на уступки России. Но в замен Украина требует гарантии безопасности. Их должны гарантировать западные страны, в том числе США и Великобритания. Они должны быть по образцу 5 статьи НАТО о коллективной обороне, когда нападение на одного члена Альянса считается нападением на все страны НАТО.

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При этом украинцы хотят, чтобы эти гарантии безопасности были ратифицированы правительствами этих стран. Ведь Украина уже имеет негативный опыт Будапештского меморандума, где за отказ от ядерного оружия получала заверения в защите от США, Великобритании и России. Но это не помогло, когда Россия напала на Украину – сначала в 2014 году, когда захватила Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. А впоследствии и в 2022 году, когда начала полномасштабное вторжение, уже не прикрываясь "ополчением".

Переговоры как "дымовая завеса"

Правда американские политики завили, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины. А кое-кто вообще относится скептически к этому. Все из-за формата переговоров. Ведь нет уверенности, что россияне не используют эти переговоры как "дымовую завесу", чтобы перегруппировать свои войска для нового наступления на Украину.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы, которыми мы можем помочь обеспечить их суверенность и безопасность. Но нет ничего конкретного относительно гарантий безопасности, о чем я могу поговорить сейчас", – заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.

Другие европейские чиновники сказали, что они так же ждут, чтобы услышать больше от украинцев, прежде чем делать что-то публично. А американский чиновник сказал, что переговоры с Украиной о том, как может выглядеть договоренность о безопасности, все еще находятся на ранней стадии.

В CNN также отмечают, что обязательства перед Украиной по образцу 5 статье НАТО маловероятны, учитывая, что США и многие их союзников, в том числе Великобритания, все еще не желающих поставить свои войска в прямое противостояние с российскими силами.

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Кроме того, страны-члены НАТО еще не вели активных дискуссий в Альянсе по предложению безопасности Украины. Ведь Украина сначала должна выиграть войну.