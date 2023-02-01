"Путь к эскалации": в Кремле пылает из-за возможного предоставления Украине ракеты большей дальности

В ближайшее время США могут объявить новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти ракеты большей дальности. В Кремле, ожидаемо, уже началась истерика из-за этого.

Позицию Кремля озвучил спикер диктатора Путина Дмитрий Песков. По его словам, возможное предоставление Украине ракет, необходимое для противодействия врагу, является "путем к эскалации".

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Что наговорил рупор Кремля

Дмитрий Песков наивно верит, что новый пакет военной помощи от США "не изменит ход боевых действий". Однако рупор Кремля убеждает - предоставление ракет средней дальности это "путь к эскалации". То есть, если сложить поток сознания Пескова в кучу, то получается следующее – "ракеты никак Украине не помогут на фронте, но приведут к эскалации".

И, конечно, не обошлось без жалкой мантры о продолжении преступной войны против украинского народа.

Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит ход событий - "специальная военная операция" будет продолжаться,

– заявил Песков.

США могут предоставить Украине ракеты большей дальности

По данным источников издания Reuters, США уже на этой неделе могут объявить масштабный пакет военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов.

Военная помощь будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

В источниках журналистов отметили, что США отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS с радиусом действия до 297 км. Однако Вашингтон мог согласовать предоставление крылатых бомб GLSDB, как могут лететь на 150 километров, позволят украинским военным избивать по тыловым позициям врага. В частности, защитники смогут продлевать контратаки, мешая России в тылу оккупированных территорий.