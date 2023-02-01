Позицію Кремля озвучив речник диктатора Путіна Дмітрій Пєсков. За його словами, ймовірне надання Україні ракет, необхідне для протидії ворогу, є "шляхом до ескалації".

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Що наговорив рупор Кремля

Дмітрій Пєсков наївно вірить, що новий пакет військової допомоги від США "ніяк не змінить хід бойових дій". Однак рупор Кремля переконує – що надання ракет середньої дальності це "шлях до ескалації". Тобто, якщо скласти потік свідомості Пєскова до купи, то виходить наступне – "ракети ніяк Україні не допоможуть на фронті, але призведуть до ескалації".

І, звичайно, не обійшлося без жалюгідної мантри про продовження злочинної війни проти українського народу.

Так, це прямий шлях до нагнітання напруженості, підвищення рівня ескалації, ми це бачимо. Це вимагає від нас додаткових зусиль, але це не змінить перебігу подій — "спеціальна військова операція" триватиме,

– заявив Пєсков.

США можуть надати Україні ракети більшої дальності

За даними джерел видання Reuters, США вже цього тижня можуть оголосити масштабний пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів.

Військова допомога включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

У джерелах журналістів зазначили, що США відхилили запит України на ракети ATACMS з радіусом дії до 297 кілометрів. Однак Вашингтон міг погодити надання крилатих бомб GLSDB, як можуть летіти на 150 кілометрів, дозволять українським військовим бити по тилових позиціях ворога. Зокрема, захисники зможуть продовжувати контратаки, заважаючи Росії в тилу окупованих територій.