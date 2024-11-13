Так же думает и Роман Костенко, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Журналисты взяли у него интервью, в котором спросили: что делать, если США поставят Киев перед фактом прекращения поддержки. Его ответ сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Европа должна подставить плечо

Сейчас мы пытаемся разогнать свой ВПК. Есть несколько вопросов, на которые нам надо ответить, чтобы ответить на ваш вопрос. Первое: готовы ли мы на какие-то радикальные вещи внутри страны? Это должны понять все. Не только Роман Костенко, солдат на поле боя или промышленник, производящий технику. Весь народ должен понимать, что если наступит такое положение, все должны максимально отдаваться,

– подчеркнул он.

Впрочем, в обществе трудно обсуждаются более жесткие рамки мобилизации и пересмотр призывного возраста. Среди представителей власти эти вопросы также непопулярны. Однако все равно нужны "более радикальные истории, которые позволят нам держать оборону".

В свою очередь Европа должна понять, что она на одном континенте с Украиной, а вот США – на отдельном. Поэтому поражение Украины или захват ее территорий не только скажется на имидже Европы, но и будет угрожать ей непосредственно.

Замороженный конфликт вспыхнет с новой силой в какой-либо стране Восточной Европы или Балтии. Поэтому важно, чтобы Украина восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, а Европа подставила нам в этом плечо.