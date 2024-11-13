Так само думає і Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти взяли в нього інтерв'ю, в якому запитали: що робити, якщо США поставлять Київ перед фактом припинення підтримки. Його відповідь повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Дивіться також НАТО допоможе Україні вистояти у 2025 році: у Байдена зробили важливу заяву

Європа має підставити плече

Зараз ми намагаємося розігнати свій ВПК. Є декілька питань, на які нам треба відповісти, аби відповісти на ваше запитання. Перше: чи готові ми на якісь радикальніші речі всередині країни? Це мають зрозуміти всі. Не тільки Роман Костенко, солдат на полі бою або промисловець, що виготовляє техніку. Весь народ має розуміти, що якщо настане таке становище, всі мають максимально віддаватися,

– підкреслив він.

Утім, в суспільстві важко обговорюються жорсткіші рамки мобілізації і перегляд призовного віку. Серед представників влади ці питання також непопулярні. Проте все одно потрібні "радикальніші історії, що дозволять нам тримати оборону".

Своєю чергою Європа має зрозуміти, що вона на одному континенті з Україною, а от США – на окремому. Тому поразка України або захоплення її територій не тільки позначиться на іміджі Європи, але й загрожуватиме їй безпосередньо.

Заморожений конфлікт спалахне з новою силою в якійсь країні Східної Європи або Балтії. Через це важливо, щоб Україна відновила свій суверенітет і територіальну цілісність, а Європа підставила нам у цьому плече.