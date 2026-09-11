Новые лица: кого Трамп хочет привлечь к мирному процессу между Россией и Украиной

Дональд Трамп продолжает говорить о прогрессе в контактах с Москвой и уверяет, что Владимир Путин якобы готов к соглашению. В то же время после последних переговоров с Кремлем в Вашингтоне могут пересмотреть состав американской переговорной группы, а ожидаемый разговор Трампа с Владимиром Зеленским пока не состоялся.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, кто может присоединиться к переговорам наряду с нынешними представителями США. Расширение команды может свидетельствовать о попытке Вашингтона вывести контакты с Москвой на новый уровень и найти точки, вокруг которых можно будет строить дальнейший диалог.

К переговорам могут привлечь Ретклиффа и Рубио

В Вашингтоне рассматривают возможность расширения американской переговорной группы. К нынешним контактам могут публично присоединиться директор ЦРУ Джон Ретклифф и госсекретарь Марко Рубио, причем Ретклифф уже посещал Москву, и такая поездка вряд ли состоялась без согласования с Трампом.

Я сомневаюсь, что Ретклифф по собственной инициативе полетел в Москву. Нет, еще раз нет. Скорее всего, это было согласовано с Трампом. И я не исключаю, что он просто присоединится к переговорам уже в публичной плоскости вместе с Рубио,

– пояснил Клочок.

Трамп после разговора с Путиным заявил о готовности российского диктатора к сделке, однако ожидаемого телефонного разговора с Владимиром Зеленским после этого не состоялось. У Киева и европейских партнеров сохраняется общая позиция, которую придется учитывать в ходе дальнейших контактов с Вашингтоном.

Я думаю, что сегодня он пока не видит общих точек соприкосновения в позиции Украины и Европы, которые могли бы стать предметом переговоров с Зеленским,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Следующая возможность для личного контакта может появиться во время Генеральной ассамблеи ООН в двадцатых числах сентября, где потенциально возможна встреча Зеленского и Трампа тет-а-тет. До этого переговорная конфигурация еще может измениться, в частности из-за появления новых американских участников.

Трамп хочет добиться быстрого результата

В Вашингтоне переговорный процесс рассматривают не только с точки зрения возможности прекращения огня. Марко Рубио допускает разработку "дорожной карты" для дальнейших действий, а для Трампа важным остается и экономический эффект от возможных договоренностей между Украиной и Россией.

Если ему удастся заставить Путина, Украину и Европу пойти на условное энергетическое перемирие, прекращение ударов на море и увеличение российского экспорта, это станет большой победой Трампа,

– пояснил Клочок.

Такой сценарий предполагал бы и ослабление нефтяных санкций против России. Рост предложения нефти и газа на мировом рынке мог бы повлиять на цены, а для американцев результат переговоров стал бы ощутимым прежде всего из-за стоимости топлива.

Здесь важен не сам факт подписания какого-либо соглашения о прекращении огня. Когда американцы увидят на заправках падение цен, тогда для Трампа это действительно будет результатом,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

К таким договоренностям стороны пока не пришли. Если компромисса по прекращению ударов и санкций не будет, горячая фаза войны и воздушные атаки могут продолжиться и зимой.

В Кремле ведут переговоры по поводу санкций

Возможные договоренности зависят не только от личной позиции Путина. К принятию решений в Кремле привлечено его окружение, часть которого заинтересована в сохранении доступа к западным рынкам, поездкам и возможности тратить деньги за рубежом.

Если там возобладает интерес жить за границей, тратить деньги за границей и так далее, а он очень большой, тогда мы можем ожидать решения. Единственный вопрос – насколько оно будет долгосрочным,

– пояснил Клочок.

Контакты между США и российскими представителями уже затрагивают вопрос санкций. Москва может получить перспективу их ослабления в случае прекращения огня, тогда как продолжение войны будет означать сохранение экономического давления.

Россиянам четко сказали: прекращаете огонь – тогда санкции могут быть сняты, нефть потечет. Нет – тогда война будет продолжаться. Но здесь решение зависит не исключительно от Путина,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Дальнейший выбор во многом будет зависеть от того, насколько российская экономика и элита готовы жить в условиях все большей изоляции. Если Москва согласится фактически перестраивать страну по модели Северной Кореи, перспективы прекращения войны значительно сузятся.

Отдельным каналом контактов стали переговоры директора ЦРУ Джона Ретклиффа с представителями российских спецслужб в Москве. Личной встречи с Путиным у него не было, хотя впоследствии российский диктатор принимал Виткоффа и Кушнера.

Клочок объяснил планы США относительно переговоров: смотрите видео