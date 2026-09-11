Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, хто може долучитися до переговорів разом із нинішніми представниками США. Розширення команди може свідчити про спробу Вашингтона перевести контакти з Москвою на інший рівень і знайти точки, навколо яких можна буде будувати подальший діалог.

До переговорів можуть долучити Реткліффа і Рубіо

У Вашингтоні розглядають можливість розширити американську переговорну групу. До нинішніх контактів можуть публічно долучитися директор ЦРУ Джон Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо, причому Реткліфф уже відвідував Москву, і така поїздка навряд чи відбулася без погодження з Трампом.

Я сумніваюся, що Реткліфф за власною ініціативою полетів до Москви. Ні, ще раз ні. Швидше за все, це було погоджено з Трампом. І я не виключаю, що він просто долучиться до переговорів уже в публічній площині разом із Рубіо,

– пояснив Клочок.

Трамп після розмови з Путіним заявив про готовність російського диктатора до угоди, однак очікуваної телефонної розмови з Володимиром Зеленським після цього не відбулося. У Києва та європейських партнерів залишається спільна позиція, яку доведеться враховувати під час подальших контактів із Вашингтоном.

Я думаю, що сьогодні він поки не бачить спільних точок дотику в позиції України та Європи, які могли б стати предметом переговорів із Зеленським,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Наступна можливість для особистого контакту може з'явитися під час Генеральної асамблеї ООН у двадцятих числах вересня, де потенційно можлива зустріч Зеленського і Трампа тет-а-тет. До цього переговорна конфігурація ще може змінитися, зокрема через появу нових американських учасників.

Трамп хоче отримати швидкий результат

У Вашингтоні переговорний процес розглядають не лише через можливість припинення вогню. Марко Рубіо допускає напрацювання дорожньої карти для подальшого руху, а для Трампа важливим залишається й економічний ефект від можливих домовленостей між Україною та Росією.

Якщо йому вдасться дотиснути Путіна, Україну та Європу до умовного енергетичного перемир'я, припинення ударів на морі й збільшення російського експорту, це буде великою перемогою Трампа,

– пояснив Клочок.

Такий сценарій передбачав би і послаблення нафтових санкцій проти Росії. Зростання пропозиції нафти й газу на світовому ринку могло б вплинути на ціни, а для американців результат переговорів став би відчутним передусім через вартість пального.

Тут важливий не сам факт підписання якоїсь домовленості про припинення вогню. Коли американці побачать на стелах падіння цін, тоді для Трампа це справді буде результат,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До таких домовленостей сторони поки не дійшли. Якщо компромісу щодо припинення ударів і санкцій не буде, гаряча фаза війни та повітряні атаки можуть продовжитися і взимку.

У Кремлі торгуються за санкції

Можливі домовленості залежать не лише від особистої позиції Путіна. До ухвалення рішень у Кремлі залучене його оточення, частина якого зацікавлена у збереженні доступу до західних ринків, поїздок і можливості витрачати гроші за кордоном.

Якщо там перемагатиме інтерес жити за кордоном, витрачати гроші за кордоном і так далі, а він дуже великий, тоді ми можемо очікувати рішення. Єдине питання – наскільки воно буде довготривалим,

– пояснив Клочок.

Контакти між США та російськими представниками вже зачіпають питання санкцій. Москва може отримати перспективу їх послаблення у разі припинення вогню, тоді як продовження війни означатиме збереження економічного тиску.

Росіянам чітко сказали: зупиняєте вогонь – тоді санкції можуть зніматися, нафта потече. Ні – тоді війна продовжуватиметься. Але тут рішення залежить не виключно від Путіна,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Подальший вибір багато в чому залежатиме від того, наскільки російська економіка та еліти готові жити в умовах дедалі більшої ізоляції. Якщо Москва погодиться фактично перебудовувати країну за моделлю Північної Кореї, перспективи припинення війни значно звузяться.

Окремим каналом контактів стали переговори директора ЦРУ Джона Реткліффа з представниками російських спецслужб у Москві. Особистої зустрічі з Путіним у нього не було, хоча згодом російський диктатор приймав Віткоффа і Кушнера.

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