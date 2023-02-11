США хотят возобновить сверхсекретные программы наблюдения в Украине, – WP

США планируют возобновить финансирование сверхсекретных программ в Украине, прекращенных накануне российского полномасштабного вторжения.

The Washington Post пишет, что Пентагон уже призвал Конгресс сделать это. В то же время, решение вряд ли будет принято до осени.

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В случае одобрения американские силы специальных операций смогут привлекать украинских оперативников для наблюдения за передвижением российских военных и противодействия дезинформации.

Отмечают, что секретные программы могут возобновить уже в 2024 году, но неясно, позволит ли администрация Байдена вернуть американских спецназовцев в Украину или военные будут пытаться сделать это из соседней страны.

США смогут нанимать украинских военных

Ни один американский военный не действовал в Украине с начала войны, кроме небольшого количества военнослужащих, откомандированных в посольство США в Киеве.

Американские спецназовцы, используя подобный орган финансирования, в течение многих лет платили отдельным иностранным военным и военизированным подразделениям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их в качестве "суррогатов" в контртеррористических операциях против Аль-Каиды, "Исламского государства" и их приспешников.

Более новые суррогатные программы, которые использовались в Украине, считаются формой "иррегулярной войны". Их используют против противников, таких как Россия и Китай, с которыми США находятся в состоянии конкуренции, а не конфликта.

Издание цитирует источники в Пентагоне, который отметил, что результат голосования трудно предсказать, особенно ввиду того, что республиканцы расходятся во мнениях о помощи Украине. Но относительно небольшие расходы на программы – 15 миллионов долларов в год – выгодное соглашение по сравнению с десятками миллиардов долларов, выделяемых на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов США.

Какие операции действовали до вторжения

Перед полномасштабным вторжением России силы США проводили в Украине две программы, в одной из них, по данным WP, "были люди, разбиравшие российскую пропаганду и рассказывающие правду в блогах".

Вторую программу американские спецназовцы использовали для отправки украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на Востоке Украины. В случае восстановления программ они по-прежнему будут ограничиваться небоевыми операциями.

По состоянию на конец января США выделили в помощь Украине более 27,4 миллиарда долларов с начала работы действующей администрации президента США.