В США моряка обвинили в масштабном пожаре на корабле американских ВМС
Источник:BBC
Военно-морские силы США обвинили моряка в организации масштабного пожара на военном корабле USS Bonhomme Richard в 2020 году. Тогда из-за огня пострадали 63 человека.
Представитель американских ВМС Шон Робертсон заявил, что моряку, имя которого не разглашается, предъявили обвинения в поджоге. На момент инцидента он был членом экипажа судна.
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Как рассказал представитель ВМС, доказательств, которые удалось собрать во время расследования, будет достаточно, чтобы назначить предварительное слушание, в соответствии с правовой процедурой в рамках системы военной юстиции.
Что известно о пожаре на судне
Пожар на борту военного корабля вспыхнул 12 июля 2020 года в городе Сан-Диего, что в штате Калифорния. Пожарные тушили пламя в течение 4 дней.
В результате инцидента пострадали 40 моряков и 23 мирных жителя.
Пожар на корабле USS Bonhomme Richard в 2020 году / Фото AP
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После пожара судно решили вывести из эксплуатации и утилизировать. Причиной стало то, что его восстановление было слишком дорогим.