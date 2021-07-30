В США моряка обвинили в масштабном пожаре на корабле американских ВМС

Военно-морские силы США обвинили моряка в организации масштабного пожара на военном корабле USS Bonhomme Richard в 2020 году. Тогда из-за огня пострадали 63 человека.

Представитель американских ВМС Шон Робертсон заявил, что моряку, имя которого не разглашается, предъявили обвинения в поджоге. На момент инцидента он был членом экипажа судна.

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Как рассказал представитель ВМС, доказательств, которые удалось собрать во время расследования, будет достаточно, чтобы назначить предварительное слушание, в соответствии с правовой процедурой в рамках системы военной юстиции.

Что известно о пожаре на судне

Пожар на борту военного корабля вспыхнул 12 июля 2020 года в городе Сан-Диего, что в штате Калифорния. Пожарные тушили пламя в течение 4 дней.

В результате инцидента пострадали 40 моряков и 23 мирных жителя.



Пожар на корабле USS Bonhomme Richard в 2020 году / Фото AP

Военное судно USS Bonhomme Richard, введенное в эксплуатацию в 1998 году, было одним из немногих американских десантных кораблей, из которых мог взлетать истребитель F-35 Joint Strike Fighter.

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После пожара судно решили вывести из эксплуатации и утилизировать. Причиной стало то, что его восстановление было слишком дорогим.