Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что основной вопрос относительно сохранения военной мощи заключается в стратегии. Украине, по его мнению, необходимы быстрые и революционные действия в сфере борьбы с Россией.

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План действий для обороны

Игорь Романенко считает, чтобы самостоятельно обеспечить всем необходимым ВСУ важно иметь собственные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Это означает перевести срочно экономику на военные рейсы, а систему мобилизации в состояние быстрого обеспечения,

– сказал военный эксперт.

По его словам, действия должны быть решительными, а граждане хотят увидеть в призыве справедливость, которой до сих пор не было. То есть мобилизация должна касаться всех граждан по возрасту и социальному положению.

Другого пути не будет. Это объективные законы войны. Насколько решительными будут действия, настолько общество будет оценивать деятельность военно-политического руководства со всеми последствиями. В частности в условиях прекращения боевых действий и вероятных будущих выборов,

– отметил Игорь Романенко.

По его мнению, несмотря на сложный подход к решению проблем в переходный период, Украине важно в будущем выйти на военную демократию.

К слову, поставки оружия Украине из США временно задерживается по техническим причинам и недостаток вооружения на американских складах, но это не является политическим решением. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что передача оружия по программе PDA продолжается. Он также выразил уверенность, что Трамп продолжит поддержку, если это будет отвечать его интересам.