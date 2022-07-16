Отмечается, что решение о возможной продаже HIMARS стране Балтии, граничащей с россией, 15 июля согласовал Госдепартамент США. В Пентагоне сообщили, что это лишь одно из нескольких отдельных соглашений Вашингтона с другими государствами по торговле американским вооружением.

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Эстония может вскоре получить американские HIMARS

Продажи американского вооружения происходят на фоне того, что европейские страны увеличивают свои оборонные бюджеты и закупку оружия в результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое значительно усилило беспокойство по поводу ситуации в сфере безопасности в регионе.

Госдепартамент США согласовал вероятную продажу ракетных систем HIMARS Эстонии, ракет Норвегии и торпед Южной Кореи,

– уточнили в Пентагоне.

В Минобороны США также отметили, что это решение Госдепа принято в рамках отдельных соглашений со странами на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

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Напомним, что в настоящее время 4 ракетных системы HIMARS эффективно применяются Украиной в войне против россии. Офицеры ВСУ утверждают, что это высокоточное американское оружие уже выравнивает украинское противостояние против вражеской артиллерии.

В частности, лейтенант Валентин Коваль рассказал, что сразу после получения систем нашим защитникам и защитницам удалось ударить по позиции оккупантов, которая раньше была вне зоны досягаемости имеющегося до этого вооружения.

К слову, благодаря HIMARS в последние недели массово пылают склады врага с боеприпасами и российские командные пункты. В частности, одного точного наведения было достаточно, чтобы ликвидировать такой пункт оккупантов на Донбассе. Также известно о ряде успешных применений HIMARS украинскими воинами на Южнобужском направлении, в частности в Херсонской области.

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