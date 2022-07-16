Зазначається, що рішення про ймовірний продаж HIMARS країні Балтії, яка межує з росією, 15 липня погодив Держдепартамент США. У Пентагоні повідомили, що це лише одна з декількох окремих угод Вашингтона з іншими державами щодо торгівлі американським озброєнням.

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Естонія може невдовзі отримати американські HIMARS

Продажі американського озброєння відбуваються на тлі того, що європейські країни збільшують свої оборонні бюджети та закупівлю зброї унаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке значно посилило занепокоєння стосовно безпекової ситуації у регіоні.

Держдепартамент США погодив ймовірний продаж ракетних систем HIMARS Естонії, ракет Норвегії та торпед Південній Кореї,

– уточнили у Пентагоні.

У Міноборони США також зауважили, що це рішення Держдепу ухвалене у межах окремих угод з країнами на загальну суму у понад 1,5 мільярда доларів.

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Нагадаємо, що наразі загалом 4 ракетні системи HIMARS ефективно застосовуються Україною у війні проти росії. Офіцери ЗСУ стверджують, що ця високоточна американська зброя вже вирівнює українське протистояння проти ворожої артилерії.

Зокрема, лейтенант Валентин Коваль розповів, що одразу після отримання систем нашим захисникам та захисницям вдалося вдарити по позиції окупантів, яка раніше була поза зоною досяжності наявного до того озброєння.

До слова, завдяки HIMARS останніми тижнями масово палають склади ворога з боєприпасами та російські командні пункти. Зокрема, одного точного наведення було достатньо, щоб ліквідувати такий пункт окупантів на Донбасі. Також відомо про низку успішних застосувань HIMARS українськими воїнами на Південнобузькому напрямку, зокрема на Херсонщині.

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