США предоставит Украине дополнительную военную помощь на 300 миллионов долларов

Министерство обороны США согласовало Украине дополнительную военную помощь в размере 300 миллионов долларов.

Это начало новых контрактов и возможностей

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что эта помощь является "началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей" Украине, а не поставки оборудования из военных запасов США.

Внимание США предоставят Украине оборудование для защиты от химических атак

Это решение подчеркивает непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий отбить войну против России.

– говорится в сообщении.

США надежный союзник Украины

С начала работы администрации Джо Байдена США выделили Украине более 2,3 млрд долларов в поддержку безопасности, в том числе более 1,6 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты и дальше будут предоставлять Украине оружие, которое поможет защитить себя от агрессора. Также США не собираются ослаблять введенные против России санкции.

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