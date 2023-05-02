Видимость на дорогах очень плохая – почти нулевая. Из-за этого произошли аварии с участием большого количества машин.

Кстати Россию накрыли пылевые бури, штормовой ветер и пожары: страшные видео

Что наделала пылевая буря в Иллинойсе

Приблизительно от 40 до 60 легковых автомобилей и 30 коммерческих автомобилей, в том числе тягачи с прицепами, попали в аварии. ДТП произошло на межштатной автомагистрали 55 в южном Иллинойсе.

Из-за столкновения двух большегрузных авто произошло возгорание.



В США пылевая буря привела к ДТП / Скриншот с видео

В результате нескольких ДТП погибли 6 человек. Еще 20 человек получили повреждение разной степени тяжести. В больницы госпитализировали около 30 человек в возрасте от 2 до 80 лет.

Правоохранители говорят, что причиной пылевой бури является сильный ветер, поднявший с полей пыль, и это привело к нулевой видимости на дорогах недалеко от города Фармерсвилл. Поэтому 27-километровый участок шоссе был перекрыт в обоих направлениях на несколько часов.

Аварии из-за пылевой бури: смотрите видео

Мощные бури в Китае

Недавно мощные песчаные бури прокатились в Пекине и северном Китае. Из-за этого видимость была снижена до менее 10 метров.

Согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической среды, из-за плотных песчаных облаков и пыли в столице Китая индекс качества воздуха PM10 превысил графики мониторинга. Концентрация частиц резко возросла со скоростью 500 микрограмм на кубический метр до 1 667 микрограмм на кубический метр.

Кстати, в Пекинском центре мониторинга песчаную бурю назвали "самой сильной песчаной бурей 2023 года".