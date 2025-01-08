Глава венгерской громады Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала рассказал, что Антал Роган максимально непубличная личность, это серый кардинал орбановской политики.

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Роган – пропагандист Орбана

Томпа отметил, что Роган фактически руководит 80 – 90% медиа Венгрии и является главным пропагандистом премьера страны Виктора Орбана. По его контролем находятся все его коммуникационные каналы.

"Он ничем от Геббельса не отличается. Одна из его главных цитат звучит так: "Самая большая ложь всегда является самой большой правдой, на что люди ведутся". Как раз Роган сделал одним из самых богатых людей благодаря коррупции зятя Орбана – господина Тиборца. Орбан с Роганом превзошли времена Януковича в Украине", – озвучил Томпа.

Венгерский чиновник Роган, который оказался в санкционном списке США, по словам Томпы, сидит на всех денежных потоках, которые Венгрия получает от Европейского Союза. Поэтому не случайно ЕС оставил Венгрию без 1 миллиарда евро как раз перед Новым годом.

Санкции против Рогана давно назрели

Ограничения от Министерства финансов США, по мнению главы венгерской громады Киева и области, давно назрели и об этом не раз писала венгерская оппозиционная пресса. Санкции больно ударили по структуре венгерской власти.

"Я читал орбановскую прессу и там буквально все кипит, я давно не видел такой реакции этой прессы, которая отмечается гадостью. Все орбановские идеологи и защитники пишут о том, что оскорбили не столько Рогана, как всю Венгрию. Но США говорили не о Венгрии, а о конкретном лице, которому теперь запрещен въезд в Соединенные Штаты", – подчеркнул Томпа.

Пресловутый глава МИД Венгрии Петер Сийярто, по словам Томпы, якобы заявил, что когда придет к власти в США Дональд Трамп, после 20 января, то венгерское правительство в первую очередь поднимет вопрос о снятии санкций против Рогана.

На что посол США ответил, что сделать это будет не так просто, как некоторые считают. Ведь в США предусмотрен определенный механизм и новая администрация Трампа убрать Рогана из санкционного списка не сможет из-за имеющейся доказательной базы его нарушений законодательства.