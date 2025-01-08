Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

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Что известно о санкциях, которые ввели США против Рогана

В Министерстве финансов США рассказали, что Антал Роган причастен к коррупции, которая сейчас имеется в Венгрии. Этот политик является высокопоставленным чиновником Венгрии и играет важную роль в аппарате премьер-министра Орбана.

Роган сейчас контролирует Национальное управление связи, Агентство цифрового правительства и Венгерское агентство по вопросам туризма. По данным Минфина США, Антал Роган использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто лоялен к его партии "Фидес".

Роган организовал схемы, направленные на контроль над несколькими стратегическими секторами венгерской экономики и перенаправление доходов из этих секторов на себя и вознаграждение лояльных к нему членов политической партии,

– отметили в американском министерстве.

Согласно санкциям, вся собственность и интересы в собственности Антала Рогана, которая находится в Соединенных Штатах, или находящаяся во владении или под контролем лиц из США, – заморожена. Кроме того, блокируются любые организации, которые принадлежат, прямо или косвенно венгерскому политику, индивидуально или в совокупности, в 50 или более процентов.

Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных операциях или деятельности с Роганом, могут также подвергнуть санкциям в принудительном порядке.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит отметил, что Соединенные Штаты "без колебаний будут привлекать к ответственности таких лиц, как Роган", которые используют власть своего офиса, чтобы незаконно обогащать себя и своих приближенных "за счет своей страны и своих сограждан".

Интересно, что Антал Роган стал первым высокопоставленным чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.

Стоит отметить, что коррупция в государственном секторе в Венгрии ухудшается уже более десяти лет. Это привело к тому, что страна второй год подряд получила самый низкий балл среди всех государств-членов Европейского Союза (ЕС) по Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2023 год.

К слову, Евросоюз официально заморозил венгерскому правительству финансирование на сумму 1,04 миллиарда евро из-за обвинений в коррупции, в частности нарушении правил государственных закупок, а также из-за отсутствия контроля и прозрачности. Это первый в истории случай подобных санкций против члена блока.