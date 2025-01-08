Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

Цікаво Угорщина втратила мільярд євро від ЄС: чи стане Орбан більше шкодити Україні

Що відомо про санкції, які ввели США проти Рогана

У Міністерстві фінансів США розповіли, що Антал Роган є причетним до корупції, яка наразі наявна в Угорщині. Цей політик є високопоставленим урядовцем Угорщини і відіграє важливу роль в апараті прем'єр-міністра Орбана.

Роган наразі контролює Національне управління звʼязку, Агентство цифрового уряду та Угорське агентство з питань туризму. За даними Мінфіну США, Антал Роган використав свою роль, щоб збагатити себе та тих, хто лояльний до його партії "Фідес".

Роган організував схеми, спрямовані на контроль над кількома стратегічними секторами угорської економіки та перенаправлення доходів із цих секторів на себе та винагороду лояльних до нього членів політичної партії,

– зазначили в американському міністерстві.

Відповідно до санкцій, вся власність та інтереси у власності Антала Рогана, яка перебуває в Сполучених Штатах, або що є у володінні чи під контролем осіб із США, – заморожена. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано угорському політику, індивідуально чи в сукупності, у 50 або у більше відсотків.

Крім того, фінансові установи та інші особи, які беруть участь у певних операціях або діяльності з Роганом, можуть також піддати санкціям в примусовому порядку.

Виконувач обов'язків заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт наголосив, що Сполучені Штати "без вагань притягуватимуть до відповідальності таких осіб, як Роган", які використовують владу свого офісу, щоб незаконно збагачувати себе та своїх наближених "коштом своєї країни та своїх співгромадян".

Цікаво, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США ввели санкції.

Варто зазначити, що корупція в державному секторі в Угорщині погіршується вже більше ніж десять років. Це призвело до того, що країна другий рік поспіль отримала найнижчий бал серед усіх держав-членів Європейського Союзу (ЄС) за Індексом сприйняття корупції Transparency International за 2023 рік.

До слова, Євросоюз офіційно заморозив угорському уряду фінансування на суму 1,04 мільярда євро через звинувачення у корупції, зокрема порушенні правил державних закупівель, а також через відсутність контролю та прозорості. Це перший в історії випадок подібних санкцій проти члена блоку.