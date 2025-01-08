Нет никаких данных о том, что Орбан имел какие-то официальные встречи в Индии. Это 24 Каналу отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

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Коррупционная составляющая

Тибор Томпа отметил, что Орбан имеет интересы на Глобальном Юге, но не в Индии. Там он проживал в пятизвездочном отеле. Он пытался скрыть эту поездку, однако его разоблачили.

Оппозиционная пресса разоблачила, что это является коррупционной составляющей. Он взял туда с собой пятерых охранников, поехал со всей семьей на широкую ногу. Почему выбрал южный штат Индии? Думал, что там его не заметят,

– сказал он.

По словам председателя венгерской общины Киева и Киевской области, Орбан не мог иметь там никаких официальных встреч. Ведь Индия – это мощная развитая страна. В то же время Венгрия сегодня является самой бедной, наименее развитой страной Европейского Союза.

Напомним, что венгры с 28 декабря не видели Виктора Орбана в публичном пространстве. Оказалось, что он ушел в отпуск и улетел в Индию. С венгерским премьером были его жена Анико Леваи и две дочери. Их сопровождали пять человек. Кортеж вернется в Венгрию 16 января после поездки по Индии.