Немає жодних даних про те, що Орбан мав якісь офіційні зустрічі в Індії. Це 24 Каналу зауважив голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа.

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Корупційна складова

Тібор Томпа зазначив, що Орбан має інтереси на Глобальному Півдні, але не в Індії. Там він проживав у п'ятизірковому готелі. Він намагався приховати цю поїздку, однак його викрили.

Опозиційна преса викрила, що це є корупційною складовою. Він взяв туди з собою п'ятьох охоронців, поїхав з усією родиною на широку ногу. Чому обрав південний штат Індії? Думав, що там його не помітять,

– сказав він.

За словами голови угорської громади Києва та Київської області, Орбан не міг мати там жодних офіційних зустрічей. Адже Індія – це потужна розвинута країна. Водночас Угорщина сьогодні є найбіднішою, найменш розвинутою країною Європейського Союзу.

Нагадаємо, що угорці від 28 грудня не бачили Віктора Орбана у публічному просторі. Виявилося, що він пішов у відпустку та полетів до Індії. З угорським прем'єром були його дружина Аніко Леваї та дві доньки. Їх супроводжували п'ятеро осіб. Кортеж повернеться в Угорщину 16 січня після поїздки Індією.