В США намекнули Путину, что достанут его даже в бункере, – Пионтковский

Владимир Путин продолжает угрожать миру ядерным оружием. На это американцы намекнули президенту России, что достанут его даже в бункере.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его мнению, вся информация от США о подготовке войны показывает, что у них отличная разведка, но речь идет об электронной разведке, а не обычных агентах.

Как отметил Пионтковский, тем более, американцы следят за всеми ядерными объектами России.

"Например, были разговоры, что на крейсере "Москва" была крылатая ракета, которая могла иметь ядерное оснащение. Но все ракеты утонули. В Пентагоне подтвердили, что если бы такая ракета там была установлена, то это означало бы высокую степень ядерной готовности", – добавил эксперт.

По его словам, американцы наконец-то решили покончить с парализующим ядерным шантажом России.

"В частности, они напомнили, что они за это время создали целый арсенал оружия, например, на подлодках у них установлены небольшие тактические ракеты", – сказал Пионтковский.

Он отмечает, что это означает, что американцам есть, чем ответить на возможность применения Россией ядерного оружия.

Более того, появились сообщения в американских СМИ, что они разработали малые боеприпасы проникающей силы, которые могут пробить любой бункер. Это прямой намек Путину, что если он реализует свой шантаж с ядерным оружием, то они его там достанут, – заявил Пионтковский.

Поэтому он думает, что этот интерес к бомбардировке Украины у России "оживился" из-за того, что россияне поняли, что им лучше не лезть с угрозами ядерного оружия.

К слову, Андрей Пионтковский сказал , что возможность ядерного удара по территории Украины раньше не обсуждалась. Такие шансы до апреля были скудными, ведь Путин угрожал НАТО. А сейчас атака ядерным оружием на страны Альянса уже почти нереальна.

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