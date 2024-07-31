Об этом сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Отмечают, что удар стал фактически ответом после удара Израиля по Бейруту, в результате которого, по заявлению ЦАХАЛ, был убит высший командир "Хезболлы".
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Пока неизвестно, был ли удар причиной взрывов, о которых сообщалось ранее на базе к югу от Багдада Сил народной мобилизации Ирака. Тогда в результате взрывов погибли 4 человека и 3 получили ранения.
В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто отвечает.
Чиновник заявил, что удар был нанесен из-за угрозы силам коалиции во главе с США.
Также агентство пишет, что Ирак – редкий союзник Тегерана и Вашингтона, на территории которого размещены 2500 американских военнослужащих и есть ополченцы, поддерживаемые Ираном.
Что этому предшествовало
- Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетной атаке.
- По авиабазе, где в том числе дислоцированы военные США, было выпущено как минимум две ракеты.