Об этом сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Отмечают, что удар стал фактически ответом после удара Израиля по Бейруту, в результате которого, по заявлению ЦАХАЛ, был убит высший командир "Хезболлы".

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Пока неизвестно, был ли удар причиной взрывов, о которых сообщалось ранее на базе к югу от Багдада Сил народной мобилизации Ирака. Тогда в результате взрывов погибли 4 человека и 3 получили ранения.

В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто отвечает.

Чиновник заявил, что удар был нанесен из-за угрозы силам коалиции во главе с США.

Внимание. Это был первый известный удар США по Ираку с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и поддерживаемыми им ополченцами.

Также агентство пишет, что Ирак – редкий союзник Тегерана и Вашингтона, на территории которого размещены 2500 американских военнослужащих и есть ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Что этому предшествовало