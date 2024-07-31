Про це повідомив виданню американський чиновник на умовах анонімності. Зазнчають, що удар став фактично відповіддю після удару Ізраїлю по Бейруту, внаслідок якого, за заявою ЦАХАЛ, було вбито найвищого командира "Хезболли".

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Наразі невідомо, чи був удар причиною вибухів, про які повідомлялося раніше на базі на південь від Багдаду Сил народної мобілізації Іраку. Тоді в результаті вибухів загинули 4 людей і 3 отримали поранення.

У заяві, зробленій після вибухів, Сили народної мобілізації не висунули жодних звинувачень щодо того, хто відповідає.

Чиновник заявив, що удару було завдано через загрозу силам коаліції на чолі зі США.

Увага. Це був перший відомий удар США по Іраку з лютого, коли американські військові завдали авіаударів в Іраку та Сирії по більш ніж 85 цілям, пов'язаним з Корпусом вартових ісламської революції Ірану та підтримуваними ним ополченцями.

Також агентство пише, що Ірак – рідкісний союзник Тегерана і Вашингтона, на території якого розміщені 2500 американських військовослужбовців і є ополченці, що підтримуються Іраном.

Що цьому передувало