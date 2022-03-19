США направят своих военных в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО
Источник:Reuters
Соединенные Штаты отправят в Болгарию механизированную пехотную роту Stryker. Это укрепит восточный фланг Североатлантического альянса после вторжения России в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. Он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.
К теме Стефанчук допустил изменение Конституции о вступлении в НАТО
Это сильный знак для союзников, – премьер Болгарии
США согласились предоставить Stryker. Это сильный знак для всех наших союзников в НАТО,
– сказал Петков.
Болгария создает боевую группу до 1000 военнослужащих под оперативным командованием верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. Ожидается, что присоединятся и военные из других стран.
Болгария будет направлять Украине гуманитарную помощь
Петков добавил, что Болгария продолжит посылать Украине гуманитарную помощь. Однако о предоставлении оружия София хочет удержаться, ведь страна слишком близка расположенем к России.
Тем временем в Украине уничтожили 14 400 оккупантов: видео