В США назвали 100 самолетов, обслуживание которых запрещено: среди них – судно Абрамовича

Министерство торговли США 18 марта приняло решение фактически "приземлить" 100 самолетов, которые недавно летали в Россию. Воздушные судна, включая самолет Романа Абрамовича, нарушают экспортные правила США.

Список включает 99 самолетов, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками, в частности, компаниями "Аэрофлот", AirBridgeCargo, UTair, Nordwind Airlines, Azur Air и Aviastar-TU, а также судно Gulfstream G650 в частной собственности олигарха Романа Абрамовича.

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Запрещенные в США российские самолеты

В Министерстве торговли США предупредили компании и организации по всему миру, что заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт, а также продажа запчастей и услуг для этих самолетов нарушают правила экспортного контроля США.

Ведомство может принимать вынужденные меры, в частности "тюремный срок, штрафы, отмену экспортных привилегий и введение других ограничений" против компаний, которые любым образом будут обслуживать самолеты из этого списка.

Министерство публикует этот список, чтобы обратить внимание всего мира на то, что мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать, нарушая наши законы,

– заявила министерша торговли США Джина Раймондо.

К слову, в списке ведомства опубликованы конкретные бортовые номера самолетов, в том числе 33 судна Boeing, эксплуатируемые "Аэрофлотом" и 12 грузовых самолетов Boeing 747, эксплуатируемых AirBridgeCargo, подразделением крупнейшей в России группы грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр".

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