Список включає 99 літаків, що експлуатуються російськими пасажирськими і вантажними авіаперевізниками, зокрема компаніями "Аерофлот", AirBridgeCargo, UTair, Nordwind Airlines, Azur Air та Aviastar-TU, а також судно Gulfstream G650 у приватній власності олігарха Романа Абрамовича.

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Заборонені у США російські літаки

У Міністерстві торгівлі США попередили компанії і організації по всьому світу, що заправка паливом, технічне обслуговування, ремонт, а також продаж запчастин і послуг для цих літаків порушують правила експортного контролю США.

Відомство може вживати вимушених заходів, зокрема "тюремного терміну, штрафів, скасування експортних привілеїв та введення інших обмежень" проти компаній, які будь-яким чином обслуговуватимуть літаки з цього списку.

Міністерство публікує цей список, щоб звернути увагу всього світу на те, що ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати, порушуючи наші закони,

– заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

До слова, у списку відомства опубліковані конкретні бортові номери літаків, у тому числі 33 судна Boeing, що експлуатуються "Аерофлотом" і 12 вантажних літаків Boeing 747, експлуатованих AirBridgeCargo, підрозділом найбільшої у Росії групи вантажних авіакомпаній "Волга-Дніпро".

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