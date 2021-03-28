Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на санкции Китая против американских чиновников. Он назвал их безосновательными.

Блинкен отметил, что Пекин пытается запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы. Китайские власти, в частности, притесняют преимущественно мусульманские уйгурские меньшинства.

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Поэтому такие попытки Китая, по словам чиновника, лишь способствуют росту международного внимания к длительному геноциду и преступлениям против человечества в Синьцзяне. Блинкен добавил, что в отношении этой позиции США солидарны с Канадой, Великобританией, ЕС и другими партнерами и союзниками.

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