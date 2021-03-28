США назвали санкции Китая безосновательными
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на санкции Китая против американских чиновников. Он назвал их безосновательными.
Источник:Politico
Блинкен отметил, что Пекин пытается запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы. Китайские власти, в частности, притесняют преимущественно мусульманские уйгурские меньшинства.
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Поэтому такие попытки Китая, по словам чиновника, лишь способствуют росту международного внимания к длительному геноциду и преступлениям против человечества в Синьцзяне. Блинкен добавил, что в отношении этой позиции США солидарны с Канадой, Великобританией, ЕС и другими партнерами и союзниками.
Что этому предшествовало
- Великобритания и США ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека.
- Все потому, что по информации правозащитников, Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Китайские власти обвиняют в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин, разлучении детей с их семьями, принудительном труде, насилии и пытках.
- Китай в ответ также ввел санкции против американских и канадских чиновников. Например, против главы комиссии США по международной религиозной свободе Гейла Манчина, вице-главы Тони Перкинса, депутата канадского парламента от Консервативной партии Майкла Чонга.
- Перед тем Китай также ввел ответные санкции против Евросоюза.
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