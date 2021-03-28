США назвали санкції Китаю безпідставними
Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на санкції Китаю проти американських чиновників. Він назвав їх безпідставними.
Джерело:Politico
Блінкен відзначив, що Пекін намагається залякати та змусити мовчати тих, хто виступає за права людини та основні свободи. Зокрема, утискають переважно мусульманські уйгурські меншини.
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Тож такі спроби Китаю, за словами чиновника, лише сприяють зростанню міжнародної уваги до тривалого геноциду та злочинів проти людства в Синьцзяні. Блінкен додав, що стосовно цієї позиції США солідарні з Канадою, Великобританією, ЄС та іншими партнерами й союзниками.
Що цьому передувало
- Великобританія і США ввели санкції проти китайських чиновників і організацій через порушення прав людини.
- Все тому, що, за інформацією правозахисників, Китай утримує понад мільйон уйгурів і людей з інших груп мусульманських меншин в таборах в Синьцзяні. Китайську владу звинувачують у проведенні примусових стерилізацій уйгурських жінок, розлученні дітей з їх сім'ями, примусовій праці, насильстві та тортурах.
- Китай у відповідь також запровадив санкції проти американських і канадських чиновників. Наприклад, проти голови комісії США з міжнародної релігійної свободи Гейла Манчина, віцеголови Тоні Перкінса, депутата канадського парламенту від Консервативної партії Майкла Чонга.
- Перед тим Китай також запровадив санкції у відповідь проти Євросоюзу.
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