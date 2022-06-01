США не будут давить на Украину, чтобы та шла на какие-то территориальные уступки России, – Байден
1 июня 2022 , 03:48Читати новину українською
Источник:The New York Times
Президент США Джозеф Байден ни публично, ни частно не будет давить на украинские власти по поводу каких-либо территориальных уступок России. Он считает это неприемлемым, ведь такие заявления противоречили бы всем общепризнанным принципам.
Он заявил, что с начала полномасштабной войны России его принципом было: "Ничего об Украине без Украины".