Соединенные Штаты Америки не планируют ослаблять санкции против Ирана до начала переговоров по ядерной сделке. Накануне Вашингтон согласился принять участие во встрече подписантов документа.

Над организацией переговоров со всеми участниками иранского соглашения работает Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Нет никакого плана, касающегося дополнительных шагов по Ирану до начала дипломатического разговора,

– сказала она.

Джен Псаки отметила, что ЕС пригласили и США к дипломатическому разговору. По ее словам, Штатам не нужны дополнительные административные шаги, чтобы участвовать в этих переговорах.

Обратите внимание! Тегеран и Вашингтон расходятся во мнениях относительно того, кто должен сделать первый шаг к возрождению ядерного сдоглашения.

Санкции США против Ирана: коротко