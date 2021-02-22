США не будут ослаблять санкции против Ирана до переговоров, – Белый дом
Соединенные Штаты Америки не планируют ослаблять санкции против Ирана до начала переговоров по ядерной сделке. Накануне Вашингтон согласился принять участие во встрече подписантов документа.
Источник:Інтерфакс-Україна
Над организацией переговоров со всеми участниками иранского соглашения работает Европейский Союз. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Нет никакого плана, касающегося дополнительных шагов по Ирану до начала дипломатического разговора,
– сказала она.
Джен Псаки отметила, что ЕС пригласили и США к дипломатическому разговору. По ее словам, Штатам не нужны дополнительные административные шаги, чтобы участвовать в этих переговорах.
Санкции США против Ирана: коротко
- В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп вывел свою страну из переговоров по ядерной программе Ирана и ввел санкции против исламской страны.
- В ответ на это Иран превысил лимит обогащенного урана и нарушил ядерное соглашение. Его подписали в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция.
- В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.
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