Сполучені Штати Америки не планують послаблювати санкції проти Ірану до початку переговорів щодо ядерної угоди. Напередодні Вашингтон погодився взяти участь у зустрічі підписантів документу.

Над організацією перемовин з усіма учасниками іранської угоди працює Європейський Союз. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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Немає ніякого плану, що стосується додаткових кроків щодо Ірану до початку дипломатичної розмови,

– сказала вона.

Джен Псакі зазначила, що ЄС запросили й США до дипломатичної розмови. За її словами, Штатам не потрібні додаткові адміністративні кроки, щоб брати участь у цих переговорах.

Зверніть увагу! Тегеран і Вашингтон розходяться в думках стосовно того, хто має зробити перший крок до відродження ядерної угоди.

Санкції США проти Ірану: коротко