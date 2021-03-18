США не намерены высылать посла из Москвы для консультаций. Хотя накануне Россия отозвала своего представителя из Вашингтона на родину.

США смогут найти сферы для сотрудничества с Россией, несмотря на сложности в отношениях. Об этом на брифинге заявила представительница Белого дома Джен Псаки.

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Она также подчеркнула, что президент США Джозеф Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина-убийцы.

Почему Россия отозвала своего посла из США

Так Кремль отреагировал на слова Байдена о том, что Путин является убийцей. Дипломата отослали в Россию для консультаций по отношениям Москвы и новой администрации Вашингтона.

Дискуссия России и США: детали

Американская разведка выяснила, что по указанию главы Кремля накануне президентских выборов в США Байдена активно "очерняли".

Американский президент заявил, что предупредил Путина, что тот может поплатиться за свои действия. Кроме того, на вопрос журналистов о том, считает ли он своего российского коллегу убийцей, глава США ответил утвердительно.

В Кремле сразу отреагировали – сказали, что Белый дом должен извиниться за "хамство".

В то же время сам Путин на слова Байдена сказал: "кто так обзывается, тот сам так называется".

Впоследствии президент России предложил главе США поговорить в прямом эфире, однако в Белом доме ответили, что тот не имеет на это времени.

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