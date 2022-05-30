США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, – Байден
Источник:Reuters
Соединенные Штаты активно помогают Украине бороться с российскими оккупантами. Они стали очень мощным партнером, при содействии которого ВСУ получили много современного оружия.
Помощь Соединенных Штатов, оказываемая ими для Украины, просто неоценима. Наш партнер не ограничился только санкциями и предоставляет много оружия, которое помогает нашим отважным защитникам и защитницам ликвидировать российских оккупантов.
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Ракет большой дальности не будет
В американских СМИ появились сообщения о том, что США предоставят Украине для борьбы с российскими захватчиками реактивные системы большой дальности MLRS. Президент Джо Байден заявил – эти слухи не соответствуют действительности.
Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь России,
– сказал президент США.
Впрочем, какие ракетные системы имел в виду Байден, пока не сообщается. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность предоставления Украине артиллерийской системы HIMARS, ее передача может быть согласована уже в следующем пакете.
Помощь США Украине: последние новости
- Украинские разведчики сообщили о том, что россияне используют для своих боеприпасов и боевых систем американские чипы . В частности, их нашли в крылатых ракетах Х-101, вертолетах "Аллигатор" и системах ПВО "Панцирь".
- По мнению бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, наши герои уже к концу лета смогут вытеснить врага на позиции , которые он занимал 23 февраля. Содействовать этому должно нарушение логистических процессов у россиян и помощь ВСУ от многих западных партнеров.
- В Пентагоне сообщили о том, что процесс предоставления Украине оружия налажен до мелочей. Иногда с момента согласования до получения оружия ВСУ проходит всего 48 часов . Кроме того, стороны находятся в постоянном контакте – США пытаются предоставлять Украине то оружие, в котором они больше всего нуждаются в определенный момент.
- Согласно информации Пентагона, российские кафиры не планируют прекращать наступление , поэтому любые надежды на дипломатические переговоры напрасны. Впрочем, россияне могут вернуться в процесс с тем, чтобы создать иллюзию умения вести цивилизованные переговоры.