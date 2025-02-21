Ведь именно на уровне G7 координируется очень много важных для Украины вопросов. Это 24 Каналу отметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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"Это огромная опасность. Мы должны помнить, что именно на уровне Большой семерки принято экономическое измерение помощи Украине. В частности, и вопрос, например, использования доходов от замороженных российских активов. И не только это. Много еще различных направлений непосредственно координируются G7", – подчеркнул он.

Некоторые страны G7 возмущены

Игорь Чаленко считает, что такими действиями команды президента США Дональда Трампа может пользоваться не только Россия, но и Китай. Вашингтон очень не хочет видеть усиление КНР, поэтому это очень странные действия.

Вашингтон своими руками разрушает фактически всю вертикаль прочности западного мира. Дико за этим наблюдать. Хорошо, что ряд стран G7 выражают возмущение, однако неофициально. Потому что есть дипломатические нормы и правила. Но идет попытка протолкнуть необходимые констатации и тезисы, которые будут соответствовать международному праву,

– сказал он.

Политолог отметил, что также Штатам нужно помнить, что сейчас на последней стадии находится вопрос формирования отдельного специального трибунала, который будет заниматься непосредственно преступлением агрессии. Этим не может заниматься Международный уголовный суд, против которого Трамп наложил санкции.

"Но трибунал четко характеризует действия России максимально однозначно. Да, это агрессия. И отвергать соответствующие формулировки – это называть черное белым и наоборот", – добавил Чаленко.