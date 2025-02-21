Адже саме на рівні G7 координується дуже багато важливих для України питань. Це 24 Каналу зауважив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

До теми У Трампа прибрали всі "проукраїнські" формулювання у заяві G7 до 3-ї річниці війни, — NYT

"Це величезна небезпека. Ми маємо пам'ятати, що саме на рівні Великої сімки прийнято економічний вимір допомоги Україні. Зокрема, і питання, наприклад, використання прибутків від заморожених російських активів. І не лише це. Багато ще різних напрямків безпосередньо координуються G7", – підкреслив він.

Деякі країни G7 обурені

Ігор Чаленко вважає, що такими діями команди президента США Дональда Трампа може користуватися не лише Росія, але й Китай. Вашингтон дуже не хоче бачити посилення КНР, тому це дуже дивні дії.

Вашингтон своїми руками руйнує фактично всю вертикаль міцності західного світу. Дико за цим спостерігати. Добре, що низка країн G7 висловлюють обурення, однак неофіційно. Бо є дипломатичні норми і правила. Але йде намагання проштовхнути необхідні констатації і тези, які відповідатимуть міжнародному праву,

– сказав він.

Політолог зазначив, що також Штатам потрібно пам'ятати, що зараз на останній стадії перебуває питання формування окремого спеціального трибуналу, який буде займатися безпосередньо злочином агресії. Цим не може займатися Міжнародний кримінальний суд, проти якого Трамп наклав санкції.

"Але трибунал чітко характеризує дії Росії максимально однозначно. Так, це агресія. І відкидати відповідні формулювання – це називати чорне білим і навпаки", – додав Чаленко.