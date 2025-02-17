Никто не заинтересован в Афганистане 2․0, – Зеленский о заявлениях США относительно Украины и НАТО

Президент Зеленский отреагировал на заявления правительства США о том, что Украина не станет членом НАТО. Он отметил, что этот вопрос нельзя просто так снять с обсуждения.

Президент напомнил историю с выводом войск из Афганистана в 2021 году и предупредил, что прекращение войны в Украине может привести к подобной ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского немецкому изданию Tagesschau.

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Зеленский призвал Запад не повторять ошибок прошлого

"Это нельзя просто снять с обсуждения. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", – сказал Зеленский.

Соглашение о выводе западных войск из Афганистана заключили во время первого президентского срока Трампа. Впоследствии его очень быстро реализовали в администрации Байдена в 2021 году.

Это позволило талибам после десятилетних боев быстро захватить столицу Кабул, а значит, и власть в стране.

Зеленский отметил, что это произошло из-за "недостатка уважения к человеческой жизни".

Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не задумываясь, и очень быстро отказывается,

– отметил президент Украины.

Поэтому он призвал не повторять Запад свои ошибки прошлого, и подчеркнул, что любые договоренности без Украины невозможны.