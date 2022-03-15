США не хотят воевать, – военный эксперт предположил, когда Украина получит тяжелое вооружение

Джо Байден пообещал, что Украина получит новую партию вооружения и другую помощь из-за агрессии России. США не хотят воевать, поэтому они делают все возможное, чтобы наша страна победила.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Если ситуация станет еще более критичной, то американская сторона предоставит даже тяжелое вооружение.

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Как допустил Жданов, иностранная разведка отчетливо отслеживает состояние как российских войск, так и Вооруженных Сил Украины. Учитывая это, они будут знать, когда нужно будет предоставить вооружение.

Дело в том, что США не хотят воевать в этой войне, потому они сделают все, чтобы мы не проиграли, предоставят все. Если будет критическая ситуация, то, поверьте, даже тяжелое вооружение. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов рассказал о возможной помощи США: смотрите видео