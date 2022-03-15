США не хотят воевать, – военный эксперт предположил, когда Украина получит тяжелое вооружение
15 марта 2022 , 20:38Читати новину українською
Джо Байден пообещал, что Украина получит новую партию вооружения и другую помощь из-за агрессии России. США не хотят воевать, поэтому они делают все возможное, чтобы наша страна победила.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Если ситуация станет еще более критичной, то американская сторона предоставит даже тяжелое вооружение.
К теме Оружие, деньги, еда и помощь – Байден пообещал продолжить поддержку Украины на фоне вторжения
Как допустил Жданов, иностранная разведка отчетливо отслеживает состояние как российских войск, так и Вооруженных Сил Украины. Учитывая это, они будут знать, когда нужно будет предоставить вооружение.
Дело в том, что США не хотят воевать в этой войне, потому они сделают все, чтобы мы не проиграли, предоставят все. Если будет критическая ситуация, то, поверьте, даже тяжелое вооружение.
Жданов рассказал о возможной помощи США: смотрите видео