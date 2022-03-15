Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Якщо ж ситуація стане ще критичнішою, то американська сторона надасть навіть важке озброєння.
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Як припустив Жданов, іноземна розвідка чітко відстежує стан як російських військ, так і Збройних Сил України. Зважаючи на це, вони знатимуть, коли потрібно буде надати озброєння.
Річ у тім, що США не хочуть воювати у цій війні, тому вони зроблять усе, щоб ми не програли, нададуть усе. Якщо буде критична ситуація, то, повірте, навіть важке озброєння.
Жданов розповів про можливу допомогу США: дивіться відео