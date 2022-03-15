Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Якщо ж ситуація стане ще критичнішою, то американська сторона надасть навіть важке озброєння.

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Як припустив Жданов, іноземна розвідка чітко відстежує стан як російських військ, так і Збройних Сил України. Зважаючи на це, вони знатимуть, коли потрібно буде надати озброєння.

Річ у тім, що США не хочуть воювати у цій війні, тому вони зроблять усе, щоб ми не програли, нададуть усе. Якщо буде критична ситуація, то, повірте, навіть важке озброєння. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов розповів про можливу допомогу США: дивіться відео