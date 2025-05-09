Об этом заявил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он подчеркнул, что Дональд Трамп остается союзником Европы. Никакого альянса с Россией он не создает, а евроатлантическое сотрудничество сохраняется.

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Какова цель Трампа

В то же время Трамп оказывает давление на Европу, призывая ее больше тратить на собственную безопасность. Подобную позицию он занимал и во время своей первой каденции. Но тогда не было большой войны, поэтому его требования воспринимались иначе.



Сейчас ситуация другая. И звучит требование: тратьте 5% ВВП на оборону. Это много – больше, чем тратит Белый дом в процентах. Но в абсолютных цифрах на 2025 год Трамп планирует более триллиона долларов на оборону. В Европе о таких суммах даже не мечтают. Они планируют 800 миллиардов евро на 5 лет,

– сказал Валерий Клочок.



По его словам, несмотря на значительный экономический потенциал, Европа выделяет на оборону совсем немного. При том что ВВП ЕС – более 20 триллионов евро, нынешние расходы составляют менее 3%.

Клочок отметил, что внешняя политика США остается неизменной независимо от того, кто находится у власти. Ее главная цель – противодействие Китаю. Для Вашингтона Россия не является союзником. В лучшем случае – это временный партнер в игре против Пекина.



Если бы Байден действительно хотел развалить Россию, он мог бы еще в 2022 году передать Украине столько оружия, что мы бы достигли победы. Мог. И мы имели шанс. Но Джейк Салливан и Джо Байден решили сделать паузу, когда увидели, насколько эффективно мы воюем. Они не ожидали, что HIMARS покажут такую результативность. И решили: не передавать больше,

– сказал Клочок.



Так же ситуация сложилась с F-16 и танками Abrams. Передали не ту комплектацию, которую использует Пентагон. Ограничения касаются и дальнобойного оружия – оно не должно стрелять дальше чем на 300 километров, из-за имеющихся договоренностей.

Примеров, когда поддержку ограничивали, много. Но стратегия США остается постоянной: ослабить Китай. И хотя Вашингтон не отворачивался от Европы, он четко требует от нее большей ответственности в вопросах обороны.